Совфед РФ предложил разделить капитальный и текущий ремонт для борьбы с недобросовестными УК

Совет Федерации предложил Минстрою РФ разграничить понятия капитального и текущего ремонта многоквартирных жилых домов и указать, какие работы относятся к первому, а какие ко второму виду.

Предполагается, что это поможет в борьбе с недобросовестными управляющими компаниями, так как текущий ремонт входит в статью расходов, перечисленных в квитанции за ЖКХ. Он включает в себя периодические мероприятия для поддержания исправного состояния конструкций и инженерных сетей дома, передают «Известия».

Капитальный ремонт предполагает более масштабные работы: например, замену кровли, стояков горячей и холодной воды, ремонт всего фасада.

Напомним, исполком Казани изменил план реализации Региональной программы капремонта многоквартирных домов. Объем финансирования вырос на 390 млн рублей.