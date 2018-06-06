Против Юрия Дудя подали иск на 1 рубль

Житель Москвы подал иск в Измайловский городской суд к журналисту и блогеру Юрию Дудю. Он требует от него компенсации морального вреда в размере 1 рубль.



«Иск поступил, но вопрос о принятии искового заявления к производству судом будет решен по истечении пяти суток», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Масленников требует от Дудя удалить из размещенного на Youtube-канале видео упоминание наркотиков, способов их употребления и иную информацию, пропагандирующую употребление наркотиков.

Напомним, Дудь занял второе место в рейтинге РИАБ по стоимости рекламы на его канале.

