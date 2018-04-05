Дудь рассказал, что зарабатывает на своем канале на YouTube менее 5 миллионов рублей

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Юрий Дудь не стал раскрывать точную сумму, которую зарабатывает на программе «вДудь» на YouTube. При этом отметил, что зарабатывает менее 5 млн рублей в месяц.

Дудь опроверг информацию Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ) о том, что размещение одного рекламного поста в программе «вДудь» стоит 1,2 млн.

«Не знаю, насколько это правда. Те цифры, которые я видел в последний раз, не соответствуют действительности», — передает Rusbase слова блогера.

Рейтинг РИАБ был опубликован 2 апреля. По данным агентства, стоимость размещения одной рекламы в шоу «вДудь» — 1,2 млн рублей. Таким образом, по итогам I квартала 2018 года Юрий Дудь стал самым дорогим блогером в РФ.

Второе место занял блогер Николай Соболев, размещение рекламы на его канале стоит от 800 тысяч рублей, говорится в рейтинге.

Ранее «Реальное время» попыталось найти ответы на вопросы, почему блогеры зарабатывают тысячи долларов.