Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +19

Сегодня, 6 июня, в Татарстане будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет дождь. Ночью и вечером местами сильный. В отдельных районах республики гроза.

Ветер юго-западный умеренный до сильного, местами порывами до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры днем по Татарстану составят от +14°С до +19°С. В Казани днем ожидается от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +16°С до +19°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре.