МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 6 июня

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре и грозе с 23 часов 5 июня до 18 часов 6 июня.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 6 июня на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается гроза и сильный юго-западный ветер порывами до 18 м/с.



Ранее Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике на 5 июня. В республике ожидается шквал, гроза, а также ливневый дождь и град. При этом температура воздуха по республике составит от +23°С до +28°С.