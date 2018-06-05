В Госдуме предложили сократить рабочий день в дни игр сборной России на ЧМ-2018

В Госдуме РФ предложили сократить рабочий день госслужащим в дни матчей сборной России на чемпионате мира по футболу. С такой инициативой выступил член Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.



«Матчи нашей сборной с Саудовской Аравией и Уругваем пройдут в 18 и 17 часов по московскому времени, с Египтом — в 21 час. Я думаю, служащих европейской части России можно <…> и даже нужно отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа, чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к их просмотру», — заявил он.



Он также отметил, что на федеральном уровне вряд ли поддержат такое предложение, но «отдельно взятым руководителям можно было бы задуматься об этом».

Предложение Свищева также поддержал вице-спикер нижней палаты от ЛПДР Игорь Лебедев, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал окончательный состав команды для участия в домашнем чемпионате мира — 2018. В него вошли два игрока «Рубина».