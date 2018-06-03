Два игрока «Рубина» вошли в окончательный состав сборной России на ЧМ-2018

Тренерский штаб национальной сборной России обнародовал окончательный состав команды для участия в домашнем чемпионате мира — 2018.

В составе российской команды сыграют защитники казанского «Рубина» — Владимир Гранат и Федор Кудряшов. Всего в состав вошли 23 футболиста, говорится в сообщении Российского футбольного союза (РФС).



Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Владимир Гранат («Рубин»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

Ранее стало известно, что в Москву доставили Кубок чемпионата мира по футболу.