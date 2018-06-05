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«Газпром нефтехим Салават» с начала года отгрузил потребителям 2,5 тысячи тонн битума по новому ГОСТу

14:06, 05.06.2018
«Газпром нефтехим Салават» с начала года отгрузил потребителям 2,5 тысячи тонн битума по новому ГОСТу
Фото: salavat-neftekhim.gazprom.ru

ООО «Газпром нефтехим Салават» с начала 2018 года отгрузило покупателям 2,5 тысячи тонн битума марки БНД 70/100 по новому ГОСТу. Продукцию приобретали в Башкирии, Татарстане, Марий Эл, Курганской и Челябинской областях.

Новый стандарт битумов был утвержден в 2015 году, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Газпром нефтехим Салавата». Он ужесточил требования к низкотемпературным характеристикам продукта, в частности к стойкости битумов к старению.

Для соответствия новому ГОСТу на предприятии было заменено оборудование и внутренние устройства колонн, изменены режимные параметры, проведены десятки сотен анализов.

ПромышленностьНефтехимия Башкортостан
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