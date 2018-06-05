Тренер «Амкара» может уйти в европейский футбольный клуб

Главный тренер футбольного клуба «Амкар» Вадим Евсеев может покинуть Пермь и отправиться в Европу. Об этом он сам заявил в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Евсеев сказал, что ему поступило предложение от другого клуба, что стало неожиданностью для него. Однако название команды оглашать не стал.

«Скажу, что это не страны СНГ. В общем, появился вариант в Европе. Встретились, поговорили. Страна, близкая по менталитету и языку к России», — уточнил он.

Стоит отметить, что контракт Евсеева с «Амкаром», закончившийся 31 мая, пока не продлен.

Напомним, футбольный клуб «Амкар» сможет выступать в следующем сезоне Премьер-лиги России — команда получила лицензию от РФС.

Ранее РФС отказал «Амкару» в выдаче лицензий из-за финансовых проблем. В частности, клуб задержал зарплату футболистам за март и апрель. Сейчас руководство клуба решает вопрос о поиске спонсора для выступления в РФПЛ.