Шамиль Газизов: «Российскому футболу нужны гранды. Поэтому лимиты нужно убрать»

Генеральный директор ФК «Уфы» прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров в российском футболе в интервью «Реальному времени»



«Мы не должны переоценивать своих игроков. И недооценивать не должны. Переоценить мы можем наверняка только молодого игрока. Здесь ситуация очень сложная. Вроде все хотят хороших и молодых игроков, чтобы дальше прогрессировать, и в то же время определенными деньгами мы их «ломаем», — заявил футбольный функционер.

— Мутко говорил о потолке зарплат для молодых игроков. Это помогло бы?

— В РФПЛ и в большом футболе потолка зарплат быть не должно. Любой лимит приводит к тупиковой ситуации. Должны быть гранды — огромные клубы с серьезными амбициями и возможностями. И пусть они комплектуются лучшими из лучших. И тогда все остальные в лиге будут вынуждены тянуться за лидерами. Тогда и стадионы будут заполнены. Можно же сказать, что Халк заполнял арены? Можно! И таких игроков необходимо приглашать как можно больше. А значит, все лимиты нужно отменить.

