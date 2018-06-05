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Платежная система «Мир» запустила акцию «Стопроцентный кешбэк»

09:32, 05.06.2018

С 1 июня по 31 августа пройдет акция «Стопроцентный кешбэк» для всех держателей карты «Мир». Акция дает возможность выиграть возврат 100% суммы за покупку в любых магазинах и интернете.

Для участия нужно пройти простую регистрацию на сайте super.mironline.ru, где указать свое имя и фамилию, последние 4 цифры номера карты, а также дату и время совершения покупки. Победители будут определяться еженедельно. Кроме того, каждую неделю сумма призового фонда удваивается.

Правила акции доступны здесь.

ПАО «Ак Барс» Банк

Партнерский материал

ЭкономикаБанки Татарстан
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