Финансовая информация о нерезидентах РФ может не дойти до ФНС

Финансисты не успевают в срок представить в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о счетах нерезидентов РФ. Последний день предоставления отчетности — 31 июля.

Отмечается, что санкций за непредставление данных не будет. Но если у налоговой не будет данных о нерезидентах для обмена с иностранными коллегами, осложнится получение данных о счетах россиян за рубежом, сообщает «Коммерсантъ».



Напомним, объем долговых требований иностранных банков к российским резидентам в октябре — декабре 2017 года сократился на $8,05 млрд по сравнению с третьим кварталом.