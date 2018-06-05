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Финансовая информация о нерезидентах РФ может не дойти до ФНС

09:16, 05.06.2018
Финансовая информация о нерезидентах РФ может не дойти до ФНС
Фото: pixabay.com

Финансисты не успевают в срок представить в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о счетах нерезидентов РФ. Последний день предоставления отчетности — 31 июля.

Отмечается, что санкций за непредставление данных не будет. Но если у налоговой не будет данных о нерезидентах для обмена с иностранными коллегами, осложнится получение данных о счетах россиян за рубежом, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, объем долговых требований иностранных банков к российским резидентам в октябре — декабре 2017 года сократился на $8,05 млрд по сравнению с третьим кварталом.

ЭкономикаФинансы
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