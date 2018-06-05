Владимир Путин утвердил руководителя МЧС по Пермскому краю
Полковник внутренней службы Андрей Бабинцев назначен новым главой ГУ МЧС по Пермскому краю. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Бабинцев сменил на посту генерал-майора Олега Попова, руководившего ведомством почти 15 лет. Попов написал рапорт об отставке по собственному желанию. О своем преемнике он отозвался как «о весьма достойной кандидатуре».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.
Справка
Андрей Бабинцев родился в Кизеле Пермского края в 1971 году. После окончания Екатеринбургского пожарно-технического училища МВД РФ служил в государственной противопожарной службе Пермской области. В 2013—2015 годах занимал пост заместителя начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, а в 2016—2017 годах был первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Кировской области.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым