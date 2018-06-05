Владимир Путин утвердил руководителя МЧС по Пермскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

Полковник внутренней службы Андрей Бабинцев назначен новым главой ГУ МЧС по Пермскому краю. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Бабинцев сменил на посту генерал-майора Олега Попова, руководившего ведомством почти 15 лет. Попов написал рапорт об отставке по собственному желанию. О своем преемнике он отозвался как «о весьма достойной кандидатуре».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.