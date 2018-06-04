Атомщикам Ирана приказали расширить обогащение урана

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала обогащение урана на уровне 190 тысяч ЕРР.



По словам аятоллы, Иран не может одновременно находиться под санкциями и под «ядерным надзором», передает «РИА Новости».

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. После этого США восстановили в отношении Ирана все санкции.

Накануне стало известно, что Евросоюз запретит европейским компаниям подчиняться американским санкциям против Ирана.