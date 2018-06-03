ЕС запретит своим компаниям подчиняться санкциям США

Евросоюз начал работу над новой версией закона, который запретит европейским компаниям подчиняться американским санкциям против Ирана.



Документ позволит ЕС в том числе конфисковывать американское имущество. Этот же закон ранее рассматривался как возможная мера по противодействию санкциям Вашингтона против России, передает «Газета.ру» со ссылкой на Еврокомиссию.

Европейские власти с мая восстанавливают «блокирующий статут», запрещающий европейским компаниям подчиняться санкционному режиму США, если тот не отвечает интересам Европы.

«Он позволяет отчуждать американское имущество для того, чтобы возместить европейским компаниям, работающим в Иране, ущерб от санкций США», — рассказал о законе замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмирий Суслов.

Документ обяжет компании работать с Ираном в условиях американских санкций. При отказе сотрудничать организации понесут наказание. Предполагается, что закон вступит в силу до августа, когда начнут действовать новые антииранские меры США.

Ранее США анонсировали санкции против европейских компаний, которые задействованы в строительстве газопровода «Северный поток-2».