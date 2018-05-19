Из-за санкций Вексельберг сократил долю в швейцарских активах

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг сократил свою долю в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach после сделки с миноритарными акционерами и менеджерами из группы компаний «Ренова», в которой Вексельберг занимает пост председателя совета директоров.



Предприниматель согласился обменять ценные бумаги Liwet Holding, через которую компания Вексельберга владела акциями высокотехнологичных европейских концернов, на активы своих партнеров Евгения Ольховика и Владимира Кремер, сообщает Reuters со ссылкой на представителя «Реновы».

Отмечается, что Вексельберг сократил долю в инжиниринговой компании Oerlikon (с 43% до 19,9%) и в Schmolz+Bichenbach (с 42% до 12,6%). При этом Ольховик и Кремер увеличили свои доли в компании Liwet Holding.

Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов рассказал, что структура Виктора Вексельберга «Ренова» получила господдержку.