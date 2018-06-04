Из-за закрытия «Саратовских авиалиний» работу потеряют 998 человек

В связи с закрытием авиакомпании «Саратовские авиалинии» работы лишатся 998 человек. Перевозчик уже подал в органы занятости заявление о «высвобождении» сотрудников.

Будут уволены работники из нескольких регионов России, в том числе Саратовской, Тамбовской, Московской, Калужской и Ленинградской областей. По словам министра занятости, труда и миграции региона Натальи Соколовой, речь идет о «дате после 31 августа».

«Там большое число людей предпенсионного возраста, есть механизм досрочной пенсии», — приводит слова министра издание «Взгляд-инфо».

Напомним, авиакомпания объявила об отмене всех рейсов с 30 мая из-за аннулирования сертификата эксплуатанта.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев создал межведомственную группу для решения вопросов, связанных с отменой всех полетов авиакомпании «Саратовские авиалинии».

На данный момент «Саратовские авиалинии» вернули своим пассажирам почти 100 миллионов рублей за ранее купленные билеты.

