Лишенный полномочий Сергей Яковлев попросил Минниханова проверить 32 депутатов горсовета Челнов

Экс-депутат челнинского горсовета Сергей Яковлев попросил президента РТ Рустама Минниханова провести проверку 32 депутатов города, которые голосовали за досрочное прекращение его полномочий и полномочий Дениса Нитенко.

При этом Яковлев не просил проводить такую проверку в отношении мэра Челнов Наиля Магдеева, потому что «это не разборка, не конфликт личностей».

Он также подчеркнул, что в случае выявления ошибок более чем у 13 депутатов горсовет потеряет свыше 30% своего состава. Это приведет к роспуску местного парламента и перевыборам в сентябре уже этого года, написал Яковлев в Живом журнале.

После проведения проверок Яковлев готов вне зависимости от их результата публично извиниться перед президентом РТ.

Напомним, что 1 июня в Челнах на XXV внеочередном заседании горсовета депутаты проголосовали за лишение полномочий двух депутатов — Дениса Нитенко и Сергея Яковлева. Поводом для этого послужили нарушения в декларациях о доходах за 2015 и 2016 год.