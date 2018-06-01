В Челнах двух депутатов горсовета лишили мандатов

Сегодня в Челнах на XXV внеочередном заседании горсовета депутаты проголосовали за лишения полномочий двух депутатов — Дениса Нитенко и Сергея Яковлева.

Они были лишены своих полномочий из-за нарушений в декларациях о доходах за 2015-й и 2016 год.

Кроме того, горсовет Набережных Челнов покинул Сергей Зуйков. Он отправил на имя руководства заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с изменением фактического места проживания. Сейчас Зуйков занимает должность генерального директора ПАО «НЕФАЗ» и живет в Башкирии.

Подробнее от том, как проходило заседание горсовета Набережных Челнов, — в материале «Реального времени».