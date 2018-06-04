Игорь Шалимов не станет новым главным тренером «Уфы»

Круг претендентов на место главного тренера ФК «Уфа» сужается. Ранее генеральный директор «горожан» Шамиль Газизов в СМИ говорил о том, что клуб рассматривает на этот пост отечественного наставника. В частности, озвучено имя уфимского воспитанника Сергея Томарова.



По информации Sport24.ru, Игорь Шалимов будет официально утвержден на посту главного тренера «Химок» 4 июня. В этот день подмосковная команда начинает подготовительные сборы.

Предыдущим тренером «Химок» был Юрий Красножан, контракт которого истек 31 мая. Прошлый сезон клуб завершил на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Последний раз красно-черные играли в РФПЛ в 2009 году, когда заняли 16-е место.



В составе «Химок» концовку сезона в аренде провел полузащитник ФК «Уфа» Владимир Зубарев.



Последним местом работы Шалимова был «Краснодар».