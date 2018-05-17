Закончился срок аренды полузащитника ФК «Уфа» Владимира Зубарева

Закончился срок аренды полузащитника ФК «Уфа» Владимира Зубарева в ФК «Химки».

По окончании сезона нашу команду покидает группа футболистов, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Закончилось действие контракта у полузащитника Давида Караева, а также по соглашению сторон расторгнут контракт с защитником Айдаром Лисинковым.

В связи с окончанием сроков аренды в свои клубы возвращаются защитник Владислав Никитянов, вратарь Денис Книга, а также полузащитник Владимир Зубарев.

Владимир Зубарев был отдан в аренду «Химкам» по ходу сезона. На поле в играх ФНЛ он появлялся не часто (22 минуты), результативными действиями не отметился, но получил одно предупреждение.

