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В Польшу направили почти 2 тонны меда из Башкирии

10:09, 04.06.2018 1

Россельхознадзор сообщил о проверке партии башкирского меда, отправляемого в Польшу. Объем партии составляет 1,7 тонны.

Мед для свободной реализации отправляет ООО «ТД Дары Башкирии», сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Специалисты Россельхознадзора провели лабораторное исследование продукта.

«На мед выдан международный ветеринарный сертификат формы 5g и сертификаты здоровья на трех языках», — говорится в сообщении.

БизнесРозничная торговляПромышленностьАгропром Башкортостан
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