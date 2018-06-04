В Польшу направили почти 2 тонны меда из Башкирии
Россельхознадзор сообщил о проверке партии башкирского меда, отправляемого в Польшу. Объем партии составляет 1,7 тонны.
Мед для свободной реализации отправляет ООО «ТД Дары Башкирии», сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.
Специалисты Россельхознадзора провели лабораторное исследование продукта.
«На мед выдан международный ветеринарный сертификат формы 5g и сертификаты здоровья на трех языках», — говорится в сообщении.БизнесРозничная торговляПромышленностьАгропром Башкортостан
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