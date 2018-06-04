Известность депутатов измерят методом опросов

В нескольких регионах России начали опрашивать людей с целью измерить популярность депутатов Госдумы РФ.

Отмечается, что официально «Единая Россия» еще не начала проведение соцопросов, необходимых для оценки работы депутатского корпуса. Опросы могут понадобиться местным администрациям, чтобы оценить возможности депутатов перед региональными выборами,



Предполагается, что опросы проводят местные администрации для оценки эффективности использования депутата в рекламной кампании, передают «Ведомости».

Ранее аналитическая служба «Реального времени» решила узнать, как голосовали города и районы Татарстана на выборах президента РФ, изменились ли предпочтения жителей с 2012 года, кто из глав района в итоге провалил явку, а где поддержка Путина резко сократилась.