Пермские ТСЖ выйдут на митинг против запрета на установку киосков во дворах

Предприниматели и представители ТСЖ проведут в Перми совместную акцию за снижение коммунальных тарифов, а также выступят против запрета на установку коммерческих объектов (нестационарных торговых объектов) на придомовых территориях.

Как сообщили организаторы мероприятия в социальной сети, митинг был согласован с властями и пройдет 5 июня в «Саду камней».

Напомним, в марте этого года Пермская гордума запретила размещать нестационарные торговые объекты на придомовых территориях, детских и спортивных площадках, стоянках и в границах полосы отвода автомобильной дороги.

Против этой инициативы выступили бизнесмены и представители ТСЖ. Их поддержал региональный УФАС, расценивший запрет, как противоречащий Закону о защите конкуренции.