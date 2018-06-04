Криштиану Роналду позвали в красноярский клуб

Красноярский «Енисей» предложил нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжить карьеру в составе российского футбольного клуба.



«Дорогой Криштиану Роналду, мы все знаем. Мы предлагаем впервые сделать «Енисей» великим. Принимай решение прямо сейчас!» — написал российский клуб в своем Twitter.

Сообщение сопровождает изображение, на котором клуб сравнил Красноярск с Манчестером и Мадридом — городами, за которые играл футболист.

Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC «Enisey» great for the first time.



Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj

— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 июня 2018 г.

Ранее Роналду оповестил партнеров по команде, что уходит из «Реала». 31 мая из клуба ушел главный тренер Зинедин Зидан, с которым «Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.