Новости спорта

01:11 МСК
Новости раздела
Спорт

Криштиану Роналду позвали в красноярский клуб

00:25, 04.06.2018
Криштиану Роналду позвали в красноярский клуб
Фото: commons.wikimedia.org / LRZ246

Красноярский «Енисей» предложил нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжить карьеру в составе российского футбольного клуба.

«Дорогой Криштиану Роналду, мы все знаем. Мы предлагаем впервые сделать «Енисей» великим. Принимай решение прямо сейчас!» — написал российский клуб в своем Twitter.

Сообщение сопровождает изображение, на котором клуб сравнил Красноярск с Манчестером и Мадридом — городами, за которые играл футболист.

Ранее Роналду оповестил партнеров по команде, что уходит из «Реала». 31 мая из клуба ушел главный тренер Зинедин Зидан, с которым «Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем