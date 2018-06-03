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Полиция задержала активиста из долгостроя «ПСО «Казань» в «Салават купере»

14:45, 03.06.2018 3
Полиция задержала активиста из долгостроя «ПСО «Казань» в «Салават купере»
Фото: Юлия Косолапкина

Полиция задержала активиста из «Салават купере» — участника вчерашнего стихийного собрания жителей у недостроенных домов 11-го квартала, которые возводит «ПСО «Казань». Компания сорвала все сроки сдачи объектов. Накануне люди, прихватив строительные инструменты, подошли к долгостроям, предлагая помощь рабочим. Многие были возмущены тем, что не могут записать детей в построенную школу по вине отстающего подрядчика. К месту схода вызвали полицию, ее представители записали данные соципотечников, а сегодня начались задержания.

— Начались последствия вчерашнего собрания, за мной приехали из отдела полиции, и сейчас повезут к начальнику отдела полиции в «Салават купере»… — успел написать друзьям Дмитрий Савинчев сегодня после полудня.

После чего другие соципотечники уже не смогли дозвониться до активиста комплекса. Напомним, 11-й квартал в микрорайоне — единственный, где до сих не достроили дома. Первоначально жилье должны были сдать еще в 2015 году. Позднее президент РТ, посетив стройку прошлой зимой, поставил новый срок — сентябрь 2017 г. В марте этого года замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев озвучил новые даты, но и эти сроки «ПСО «Казань» не выдержала.

Недвижимость Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:56
    есть в дольщиков в Правительстве ответственный Нигматуллин - пусть вытаскивает активиста от имени Кабинета Министров... а Зорькин вчера объявил о правах граждан на возмущение...- а это судья
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  • Анонимно 14:59
    Что за беспредел, за что его задержали? Ведь они выступали с просьбой решить вопрос по поводу их нестроящихся домов, отпустите невиновного! !
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  • Анонимно 14:59
    Люди ничего противозаконного не сделали!!! Отпустите активиста!!!
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