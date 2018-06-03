Полиция задержала активиста из долгостроя «ПСО «Казань» в «Салават купере»

Фото: Юлия Косолапкина

Полиция задержала активиста из «Салават купере» — участника вчерашнего стихийного собрания жителей у недостроенных домов 11-го квартала, которые возводит «ПСО «Казань». Компания сорвала все сроки сдачи объектов. Накануне люди, прихватив строительные инструменты, подошли к долгостроям, предлагая помощь рабочим. Многие были возмущены тем, что не могут записать детей в построенную школу по вине отстающего подрядчика. К месту схода вызвали полицию, ее представители записали данные соципотечников, а сегодня начались задержания.

— Начались последствия вчерашнего собрания, за мной приехали из отдела полиции, и сейчас повезут к начальнику отдела полиции в «Салават купере»… — успел написать друзьям Дмитрий Савинчев сегодня после полудня.

После чего другие соципотечники уже не смогли дозвониться до активиста комплекса. Напомним, 11-й квартал в микрорайоне — единственный, где до сих не достроили дома. Первоначально жилье должны были сдать еще в 2015 году. Позднее президент РТ, посетив стройку прошлой зимой, поставил новый срок — сентябрь 2017 г. В марте этого года замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев озвучил новые даты, но и эти сроки «ПСО «Казань» не выдержала.

