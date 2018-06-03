Корабль «Союз МС-07» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-07» отстыковался от МКС и взял курс на Землю.

В составе экипажа, пробывшего на станции 168 дней,— Антон Шкаплеров из «Роскосмоса», космонавт NASA Скотт Тингл и представитель Японского космического агентства (JAXA) Норишиге Канаи.



Россиянин должен вернуть на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, сообщает «РИА Новости».

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани.



О подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».

