Корабль «Союз МС-07» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС
Космический корабль «Союз МС-07» отстыковался от МКС и взял курс на Землю.
В составе экипажа, пробывшего на станции 168 дней,— Антон Шкаплеров из «Роскосмоса», космонавт NASA Скотт Тингл и представитель Японского космического агентства (JAXA) Норишиге Канаи.
Россиянин должен вернуть на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, сообщает «РИА Новости».
Люки закрыты, чуть больше часа до отстыковки «Союза» от станции. @Anton_Astrey, @Astro_Maker, @Astro_Kanai, благополучного возвращения на Землю! pic.twitter.com/YgzEDY1b3S
— Oleg Artemyev (@OlegMKS) 3 июня 2018 г.
Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани.
О подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».
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