Российский турпоток в Турцию за год увеличился почти на 64%

В Турцию в первом квартале 2018 года съездили 524,3 тыс. российских туристов, что на 63,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Всего страну посетили 7,8 млн иностранцев. Чаще всего в Турцию приезжают граждане Ирана (858 тыс.), в лидерах также жители Германии (671,6 тыс.), Грузии (651,2 тыс.) и Болгарии (579,6 тыс.), на пятом месте идут россияне.

Отмечается, что самыми популярными у туристов стали города Стамбул, Анталья; провинции — Эдирне, Артвин и Агры, сообщает "Интерфакс".

Напомним, за январь—апрель 2018 года российский турпоток в Таиланд составил 745 тыс. человек. Это на 25,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.