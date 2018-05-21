Турпоток из России в Таиланд увеличился на 25%
За январь-апрель 2018 года российский турпоток в Таиланд составил 745 тыс. человек. Это на 25,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает «РИА Новости», в этом году туристы из России уже потратили на курортах Таиланда $1,8 млрд – это на 26% больше, чем годом ранее.
В целом же с января по апрель Таиланд посетили 13 млн иностранных туристов (+13%).
Ранее сообщалось, что жители Казани не могут вылететь из Паттайи(Таиланд) из-за неисправности самолета.Общество
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