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Асад заявил о намерении посетить КНДР

08:56, 03.06.2018 1
Асад заявил о намерении посетить КНДР
Фото: kremlin.ru

Президент Сирии Башар Асад заявил о намерении посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном.

«Сирийское правительство продолжит полностью поддерживать политику и меры северокорейских властей и будет расширять и углублять дружественные отношения с КНДР», — цитирует «РИА Новости» со ссылкой на местное издание КНДР.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Команда Белого дома поедет в Сингапур для организации встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Встреча состоится, как и планировалось, 12 июня.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:20
    Хорошенькие друзья у нас...Да ещё надо пригласить абхазов с осетинами, ДНР с ЛНР не забыть, глядишь и Африка подтянется...
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