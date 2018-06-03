Асад заявил о намерении посетить КНДР

Президент Сирии Башар Асад заявил о намерении посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном.

«Сирийское правительство продолжит полностью поддерживать политику и меры северокорейских властей и будет расширять и углублять дружественные отношения с КНДР», — цитирует «РИА Новости» со ссылкой на местное издание КНДР.



Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Команда Белого дома поедет в Сингапур для организации встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Встреча состоится, как и планировалось, 12 июня.