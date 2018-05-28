Президент Южной Кореи может присоединиться к встрече лидеров США и КНДР — СМИ

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Обсуждения только начались, так что мы ждем, каковы будут их результаты, и в зависимости от исхода президент [Мун Чжэ Ин] может присоединиться к президенту [Дональду] Трампу и председателю [КНДР] Ким [Чен Ыну]», — цитирует агентство Yonhap источник в администрации президента Республики Корея.

Напомним, команда Белого дома поедет в Сингапур для организации встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Встреча состоится, как и планировалось, 12 июня.