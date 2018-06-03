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Режим КТО ввели в одном из районов Дагестана

07:52, 03.06.2018
Режим КТО ввели в одном из районов Дагестана
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

В двух поселениях Цумадинского района Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО).

«На отдельном участке Цумадинского района, включая села Кванада и Гимерсо, введен режим КТО с 04:15 мск. Идут поиски боевиков и их пособников», — цитирует сообщение представителя Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета ТАСС.

Напомним, в ходе такой же операции в Дагестане были ликвидированы девять боевиков, которые планировали теракт на первомайские праздники.

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