Режим КТО ввели в одном из районов Дагестана

В двух поселениях Цумадинского района Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО).

«На отдельном участке Цумадинского района, включая села Кванада и Гимерсо, введен режим КТО с 04:15 мск. Идут поиски боевиков и их пособников», — цитирует сообщение представителя Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета ТАСС.



Напомним, в ходе такой же операции в Дагестане были ликвидированы девять боевиков, которые планировали теракт на первомайские праздники.