НАК сообщил о ликвидации девяти боевиков в Дагестане

В ходе контртеррористической операции в Дагестане ликвидированы девять боевиков, которые планировали теракт на первомайские праздники. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы девять бандитов», — приводит сообщение НАК «РИА Новости».

Как отмечается, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, один сотрудник спецназа получил легкое ранение.

Ранее ФСБ ликвидировала сторонника ИГИЛ, планировавшего теракты в Ставропольском крае.

