НАТО может создать 30-тысячный резерв на случай «нападения России»

НАТО намерено на случай «нападения со стороны России» создать оперативный резерв. В его состав войдут представители нескольких стран-союзников, в количестве 30 тысяч человек.

Требуемый срок готовности нового подразделения — 30 дней. Министры обороны обсудят этот план на следующей неделе на встрече в Брюсселе. В середине июля лидеры стран альянса должны принять политическую декларацию, сообщает Die Welt.

Ранее эксперт НАТО поразился масштабу военных учений в России. Он заявил, что «ни одна другая нация в Европе не проводит военные учения такого масштаба и с такой частотой».