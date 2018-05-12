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Эксперт НАТО поразился масштабу военных учений в России

08:56, 12.05.2018

Аналитик НАТО Диего А. Руис Палмер в своем исследовании отметил увеличение масштаба учений Вооруженных сил РФ. Он заявил, что «ни одна другая нация в Европе не проводит военные учения такого масштаба и с такой частотой».

«С 2009 года становится очевиднее, что Вооруженные силы РФ быстро восстанавливаются после длившегося почти два десятилетия периода упадка и пренебрежения, наступившего по окончании холодной войны. Масштаб этого восстановления за десять лет удивителен», — приводит слова из исследования ТАСС.

Ранее Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах.

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