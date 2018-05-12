Эксперт НАТО поразился масштабу военных учений в России

Аналитик НАТО Диего А. Руис Палмер в своем исследовании отметил увеличение масштаба учений Вооруженных сил РФ. Он заявил, что «ни одна другая нация в Европе не проводит военные учения такого масштаба и с такой частотой».

«С 2009 года становится очевиднее, что Вооруженные силы РФ быстро восстанавливаются после длившегося почти два десятилетия периода упадка и пренебрежения, наступившего по окончании холодной войны. Масштаб этого восстановления за десять лет удивителен», — приводит слова из исследования ТАСС.



Ранее Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах.