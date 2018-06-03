Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на сезон 2018/19

Фото: David J. Phillip / AP ( meduza.io

Чемпионка Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова и серебряный призер соревнований Евгения Медведева вошли в состав национальной сборной на сезон 2018/19.



В женскую сборную попали Станислава Константинова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева и Полина Цурская, передает ТАСС. Что касается мужчин, в следующем сезоне на льду выступят Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Артур Дмитриев, Алексей Ерохов, Михаил Коляда, Александр Самарин.

При этом трехкратный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун в состав мужской сборной не попал.

Ранее стало известно, что Алина Загитова попала в список 20 самых популярных спортсменок мира по версии американского канала ESPN. Евгения Медведева заняла в рейтинге 25-е место.