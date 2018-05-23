Алина Загитова попала в топ-20 популярных спортсменок мира по версии ESPN

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала в список 20 самых популярных спортсменок мира по версии американского канала ESPN.

Российская спортсменка оказалась в одном ряду с именитыми теннисистками Сереной Уильямс и Марией Шараповой, которые возглавили данный рейтинг. Отметим, что главная соперница Загитовой по Олимпиаде Евгения Медведева заняла лишь 25-е место.

Топ-20 популярных спортсменок мира по версии ESPN:

1. Серена Уильямс (США, теннис)

2. Мария Шарапова (Россия, теннис)

3. Винус Уильямс (США, теннис)

4. Саина Нехвал (Индия, бадминтон)

5. Каролин Возняцки (Дания, теннис)

6. Симона Халеп (Румыния, теннис)

7. Алекс Морган (США, футбол)

8. Фу Юаньхуэй (Китай, плавание)

9. Линдси Вонн (США, горные лыжи)

10. Мишель Вай (США, гольф)

20. Алина Загитова (Россия, фигурное катание)

Ранее стало известно, что Россия не поддержит предложение ISU против Алины Загитовой о введении в фигурном катании возрастного ценза.