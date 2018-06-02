Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма
Президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию развития национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Система предусматривает оценку рисков и выявление опасных операций. Таким образом, рискованными признаются:
- осуществление фиктивной финансово-экономической деятельности;
- перевод безналичных денежных средств в теневой наличный оборот;
- незаконный вывод денежных средств и иных активов за рубеж
- хищение бюджетных средств при осуществлении поставщиками (подрядчиками, исполнителями) закупок товаров;
- легализация доходов, полученных в результате совершения;
- операции, связанные с преступлениями, совершаемыми в целях систематического получения крупного дохода;
- финансирование терроризма;
- сделки в сфере международных отношений.
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