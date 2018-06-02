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Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма

14:54, 02.06.2018
Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию развития национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Система предусматривает оценку рисков и выявление опасных операций. Таким образом, рискованными признаются:

  • осуществление фиктивной финансово-экономической деятельности;
  • перевод безналичных денежных средств в теневой наличный оборот;
  • незаконный вывод денежных средств и иных активов за рубеж
  • хищение бюджетных средств при осуществлении поставщиками (подрядчиками, исполнителями) закупок товаров;
  • легализация доходов, полученных в результате совершения;
  • операции, связанные с преступлениями, совершаемыми в целях систематического получения крупного дохода;
  • финансирование терроризма;
  • сделки в сфере международных отношений.
Предполагается, что в результате реализации настоящей Концепции национальная система должна соответствовать международным стандартам.
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