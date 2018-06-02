Дерипаска может продать часть своей доли в ГК ГАЗ

Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Российский бизнесмен Олег Дерипаска может продать часть своей доли в «Русских машинах», в которые входит группа ГАЗ.

В данный момент ведутся переговоры, но решение еще не принято, сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что компания UC Rusal Олега Дерипаски может перерегистрироваться в российских офшорах. Это поможет Rusal получить статус международной компании, который позволит применять к ним более гибкий корпоративно-правовой режим.

Напомним, 6 апреля Минфин США включил в санкционный список «Русал» и En+ Group. В конце апреля Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров. Правительство России обещало помочь подешевевшей компании и другим попавшим под санкции предприятиям.