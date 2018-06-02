Президент БК «Автодор» Владимир Родионов: «Я амбициозен, и результата хуже не допущу!»

Президент БК «Автодор» Владимир Родионов на итоговой пресс-конференции рассказал о ближайшем будущем саратовского клуба:



— Могу заверить, что результат мы покажем не ниже. При этом качество быстрого баскетбола значительно улучшится. Пока не готовы говорить предметно, но не менее 5–6 молодых ребят войдут в состав мужской команды. Однако это вовсе не означает, что основная ставка будет сделана на них. Планируем точечно приобрести максимум 5 качественных легионеров. Многое будет зависеть от того, как сумеет проявить себя молодежь. За последние годы провал случился лишь однажды, в сезоне-2016/17. В остальное время нам удавалось при скромном бюджете неизменно занимать высокие позиции. Болельщикам не стоит переживать. Я амбициозен, и результата хуже не допущу! При этом мы – лучшие в стране по подготовке резерва, что неоднократно доказывали и продолжим доказывать.

Напомним, «Автодор» показал лучший свой результат — 5 место в регулярном сезоне Единой Лиги ВТБ, но уступил в трех матчах 1/4 финала серии плей-офф «Зениту» из Санкт-Петербурга. Это не устроило руководство клуба и главный тренер Евгений Пашутин был отправлен в отставку.



