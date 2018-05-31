БК «Автодор» прекратил сотрудничество с главным тренером Евгением Пашутиным

БК «Автодор» и главный тренер Евгений Пашутин прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает пресс-служба саратовского клуба, Пашутин, приняв команду в середине ноября 2017 года, одержал с ней 12 побед в 19-ти матчах Единой Лиги ВТБ и привел к рекордному в новейшей истории клуба 5-му месту по итогам регулярного чемпионата.

В четвертьфинальной серии плей-офф «Автодор» трижды уступил «Зениту» и завершил сезон на итоговом 6-м месте.

Президент БК «Автодор» Владимир Родионов прокомментировал отставку Пашутина:

— Начнем с того, что мы очень удовлетворены результатом, показанным под руководством Пашутина в регулярном чемпионате. Рассчитывали, что продление контракта с главным тренером в преддверии старта плей-офф придаст психологический импульс команде и поможет добиться успеха. К сожалению, ожидаемый эффект не сработал. С Евгением у нас наметились концептуальные расхождения во взглядах на развитие клуба.

Пашутин — сложившийся высококлассный специалист со своим, устоявшимся стилем работы, способный без проблем руководить командой высокого уровня и добиваться с ней успехов. Тем не менее, переломить себя, доверяя и отдавая предпочтение талантливым российским игрокам перед легионерами, вероятно, уже не сможет. В этой связи нами было принято обоюдное решение о прекращении сотрудничества. Благодарим Евгения за большой вклад в победы команды и расстаемся с ним с чувством глубокого взаимного уважения.