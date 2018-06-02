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Работающие на производстве одежды получают самую низкую зарплату — Росстат

08:18, 02.06.2018
Работающие на производстве одежды получают самую низкую зарплату — Росстат
Фото: pixabay.com

В марте, по данным Росстата, самая низкая зарплата была у работников производства одежды — 18,7 тыс. рублей. При этом годом ранее их доход был выше на 4% — 19,5 тыс. рублей.

Далее в рейтинге идут сотрудники производств изделий из кожи (21,6 тыс. рублей) и производств мебели (21,9 тыс. рублей), сообщает RT.

Ранее Минтруд назвал самые востребованные профессии: строители, инженеры, врачи и учителя. Однако пояснил, что никто не хочет работать по этим профессиям из-за низких зарплат.

АналитикаОбщество
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