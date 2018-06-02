Работающие на производстве одежды получают самую низкую зарплату — Росстат

В марте, по данным Росстата, самая низкая зарплата была у работников производства одежды — 18,7 тыс. рублей. При этом годом ранее их доход был выше на 4% — 19,5 тыс. рублей.

Далее в рейтинге идут сотрудники производств изделий из кожи (21,6 тыс. рублей) и производств мебели (21,9 тыс. рублей), сообщает RT.

Ранее Минтруд назвал самые востребованные профессии: строители, инженеры, врачи и учителя. Однако пояснил, что никто не хочет работать по этим профессиям из-за низких зарплат.