Минтруд назвал самые востребованные профессии

Наибольшим спросом на рынке труда пользуются строители, инженеры, врачи и учителя, заявил директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов.



Отмечается, что молодые люди игнорируют эти вакансии из-за низких зарплат.

«Работодатели пока не готовы платить им высокую зарплату. И вообще, дешевле взять иностранца»,— цитирует «Коммерсант» представителя министерства.

Ранее Минтруд России предложил для общественного обсуждения проект ведомственного приказа об упрощении правил ведения трудовых книжек. Предполагается, что он заменит свод правил, утвержденных в 2003 году.