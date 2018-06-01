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Минтруд назвал самые востребованные профессии

00:21, 01.06.2018
Минтруд назвал самые востребованные профессии
Фото: pxhere.com

Наибольшим спросом на рынке труда пользуются строители, инженеры, врачи и учителя, заявил директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов.

Отмечается, что молодые люди игнорируют эти вакансии из-за низких зарплат.

«Работодатели пока не готовы платить им высокую зарплату. И вообще, дешевле взять иностранца»,— цитирует «Коммерсант» представителя министерства.

Ранее Минтруд России предложил для общественного обсуждения проект ведомственного приказа об упрощении правил ведения трудовых книжек. Предполагается, что он заменит свод правил, утвержденных в 2003 году.

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