Минздрав о пострадавших в Иркутске: «Состояние пациентов стабильное, без отрицательной динамики»

В результате возгорания в иркутском ТЦ «КомсоМОЛЛ» пострадали 8 детей. Они получили ожоги из-за опасного представления с демонстрацией химических опытов.

«На утро субботы все без изменений, госпитализированные проходят лечение. Состояние пациентов стабильное, без отрицательной динамики», — цитирует представителя регионального Минздрава ТАСС.



В результате происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Напомним, аналогичным образом начался пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который случился 25 марта и унес жизни 60 человек. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».