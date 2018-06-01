СК возбудил уголовное дело по факту возгорания в иркутском ТЦ

В Иркутске возбудили уголовное дело по факту возгорания в торговом центре «КомсоМОЛЛ», в результате которого пострадали дети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По данным следствия, в ТЦ проводилось представление с демонстрацией химических опытов, где экскурсоводами использовались жидкий азот, электричество и химические реактивы. В результате него произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и воспламенился, в результате чего дети на первом ряду получили ожоги.

Сейчас задержан технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении.

В СК уточнили, что восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет с ожогами были доставлены в городскую клиническую больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее СМИ сообщали, что в результате возгорания в иркутском ТЦ пострадали от 8 до 10 детей.