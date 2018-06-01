В ТРЦ в Иркутске произошел взрыв, пострадали от 8 до 10 детей — СМИ

В ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в Иркутске произошло возгорание. По данным «РИА Новости», пострадали восемь детей. Они получили ожоги первой и второй степеней. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3.



Сотрудники ТЦ говорят о неудачном опыте в детской комнате, в результате которого случился небольшой водородный взрыв. Система пожаротушения не сработала. В торговом центре задымления нет, передает «Комсомольская правда».

RT сообщает, что пострадали 10 детей. Источники издания сообщили, что из ТЦ эвакуированы более 1,5 тыс. человек.

Напомним, аналогичным образом начался пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который случился 25 марта и унес жизни 60 человек. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».