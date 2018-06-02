Депутаты Чечни о нацязыках: обязательное изучение для носителей и добровольное — для остальных

Первый зампредседателя Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Шамсаил Саралиев заявил, что в Чечне подготовили изменения в проект закона о нацязыках. Представители Татарстана и Башкортостана с предложением согласились.



Депутаты Чечни предложили оставить обязательное изучение языка для его носителей и ввести добровольное изучение государственных языков республик для граждан, которые носителями данного языка не являются.

«Проще говоря, если родители, которые этнически не являются носителями языка, решат, что изучать национальный язык той республики, где они проживают, их ребенку не нужно, то пишется соответствующее заявление. То есть, им дается возможность добровольного выбора», — цитирует «Грозный-информ» Саралиева.

По словам депутата, предложение он озвучил 24 мая в Кремле, и с ним «согласились все, включая представителей от Татарстана и Башкортостана».

Ранее телеканал «Россия-24» показал сюжет, посвященный законопроекту о добровольном изучении родных и государственных языков. В видеоматериале говорится, что новый подход обеспечит равенство.

