Внешэкономбанк попросит докапитализации для выдачи льготных кредитов
Новый глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов прорабатывает вопрос о возможной докапитализации банка для выдачи льготных кредитов. Он планирует превратить банк в финансовый инструмент исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина.
В том числе Шувалов видит в ВЭБе возможный источник средств для крупных инфраструктурных и цифровых проектов, а также поддержки малого бизнеса в новом политическом цикле.
Минфин РФ напомнил госкорпорации о необходимости сокращения издержек и ждет обоснования — на что пойдут средства и какой экономический эффект принесут проекты, в которые их вложат, передает «Коммерсантъ».
Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк заработал будущим пенсионерам по расширенному портфелю пенсионных накоплений в 2017 году 150 млрд рублей.ЭкономикаБанки
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