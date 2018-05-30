Внешэкономбанк попросит докапитализации для выдачи льготных кредитов

Новый глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов прорабатывает вопрос о возможной докапитализации банка для выдачи льготных кредитов. Он планирует превратить банк в финансовый инструмент исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина.

В том числе Шувалов видит в ВЭБе возможный источник средств для крупных инфраструктурных и цифровых проектов, а также поддержки малого бизнеса в новом политическом цикле.

Минфин РФ напомнил госкорпорации о необходимости сокращения издержек и ждет обоснования — на что пойдут средства и какой экономический эффект принесут проекты, в которые их вложат, передает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк заработал будущим пенсионерам по расширенному портфелю пенсионных накоплений в 2017 году 150 млрд рублей.