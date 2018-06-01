На Казанской ТЭЦ-3 провели работы по повышению надежности ГТУ

Фото: Олег Тихонов

Энергокомпания ТГК-16 завершила работы по первой инспекции ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 в рамках сервисного договора с американской компанией General Electric. Работы проводятся для повышения показателей эффективности работы энергоблока и КТЭЦ-3 в целом, а также надежности энергоснабжения потребителей станции.

Напомним, мощный энергоблок на Казанской ТЭЦ-3 на базе газотурбинной установки 9HA.01 производства компании General Electric был запущен на Казанской ТЭЦ-3 год назад. В результате совместной слаженной работы предприятий ГК ТАИФ, Системного оператора ЕЭС и Сетевой компании была практически снята многолетняя проблема дефицита генерирующей мощности в Казанском энергорайоне и решены давно назревшие проблемы в обеспечении энергоснабжения промышленных предприятий по первой категории надежности. А установленная мощность Казанской ТЭЦ-3 увеличилась в два раза, производство электроэнергии станции выросло троекратно.

ГТУ находится под постоянным сопровождением инженерного центра GE, любые вопросы сразу берутся в проработку по схеме «круглосуточно семь дней в неделю» и в режиме выдаются рекомендации по их решению.