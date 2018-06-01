В Пермь с визитом может приехать Виктор Вексельберг — СМИ
Председатель наблюдательного совета «Реновы» Виктор Вексельберг планирует посетить Пермь 8 июня.
Визит бизнесмена будет приурочен к открытию памятника актеру Георгию Буркову, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в пермской власти. Стоит отметить, что сам памятник был построен на средства строительной компании «Кортрос», которая подконтрольна «Ренове». Монумент расположится в новом жилом комплексе в центре города.
Напомним, Виктор Вексельберг и «Ренова» попали в санкционный список США от 6 апреля 2018 года. Тогда власти Штатов ввели ограничения в общей сложности против 38 бизнесменов, компаний и официальных лиц.
Позже появилась информация, что из-за санкций оказались заморожены активы «Реновы» стоимостью от $1,5 до $2 млрд.Бизнес
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