В Пермь с визитом может приехать Виктор Вексельберг — СМИ

Председатель наблюдательного совета «Реновы» Виктор Вексельберг планирует посетить Пермь 8 июня.

Визит бизнесмена будет приурочен к открытию памятника актеру Георгию Буркову, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в пермской власти. Стоит отметить, что сам памятник был построен на средства строительной компании «Кортрос», которая подконтрольна «Ренове». Монумент расположится в новом жилом комплексе в центре города.

Напомним, Виктор Вексельберг и «Ренова» попали в санкционный список США от 6 апреля 2018 года. Тогда власти Штатов ввели ограничения в общей сложности против 38 бизнесменов, компаний и официальных лиц.

Позже появилась информация, что из-за санкций оказались заморожены активы «Реновы» стоимостью от $1,5 до $2 млрд.